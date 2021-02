L’ingegnere Terrone porta in Tribunale la Crusca per modificare la definizione di “terrone” (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ingegnere Francesco terrone porta in Tribunale l’Accademia della Crusca con la richiesta di cambiare la definizione del termine ‘terrone’: “Si aggiunga alla definizione attuale, un riferimento ‘alla terra dei latifondisti, dei feudatari, dunque alla ricchezza, oltre a riconoscere un cognome i cui discendenti diedero lustro all’Italia Intera’”. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Nell’attuale definizione riportata sul sito dell’Accademia della Crusca, si legge: Il vocabolo viene registrato per la prima volta da Bruno Migliorini nell’appendice al Dizionario moderno di Alfredo Panzini nel 1950. “Così gli italiani del settentrione chiamano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)Francescoinl’Accademia dellacon la richiesta di cambiare ladel termine ‘’: “Si aggiunga allaattuale, un riferimento ‘alla terra dei latifondisti, dei feudatari, dunque alla ricchezza, oltre a riconoscere un cognome i cui discendenti diedero lustro all’Italia Intera’”. A rire la notizia è il Corriere della Sera. Nell’attualerita sul sito dell’Accademia della, si legge: Il vocabolo viene registrato per la prima volta da Bruno Migliorini nell’appendice al Dizionario moderno di Alfredo Panzini nel 1950. “Così gli italiani del settentrione chiamano ...

