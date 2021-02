Liga 2020 2021 | pari tra Levante e Athletic Bilbao | due gol su calcio di rigore

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’Estadi Ciutat de València è stato il palcoscenico di, incontro valido per la venticinquesima giornata dellaspagnola. Nessuna delle due compagini ha portato a casa i 3 punti in palio, in quanto la sfida è terminata 1-1: posizioni in classifica immutate, dunque,ottavo a quota 32 enono a 30. Roger ha aperto le marcature al 33?, superando Simon dagli 11 metri. Risposta sudiGarcia, al 56?, superiore a Fernandez e determinante per sancire le sorti della disputa. Soltanto 1 punto per parte, amara delusione per gli ospiti, che hanno più volte sfiorato il sorpasso, il quale sarebbe valso la vittoria e la ‘remuntada’ in classifica generale. Lopez e ...