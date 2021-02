L’Europa dopo il Covid, webinar con Prodi promosso dalla scuola di formazione Polimina (Di venerdì 26 febbraio 2021) A quasi un anno esatto dall’inizio della pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta delle istituzioni europee e che ha mostrato la necessità di una reazione comune alla malattia, è lecito interrogarsi su quale sia lo stato della democrazia e del futuro delL’Europa. La scuola di formazione per “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), promossa dalla Fondazione Salvatore in collaborazione con le Università Statale di Milano, Federico II e Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha chiesto a Romano Prodi di fare il punto sullo stato dell’Unione, sulle sue prospettive nell’era post-Covid e sulle possibilità che la Ue ha oggi di resistere alle spinte populiste e centrifughe. Le riflessioni dell’ex presidente della Commissione europea sono in calendario per domani, alle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) A quasi un anno esatto dall’inizio della pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta delle istituzioni europee e che ha mostrato la necessità di una reazione comune alla malattia, è lecito interrogarsi su quale sia lo stato della democrazia e del futuro del. Ladiper “Architetti della Politica” PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), promossaFondazione Salvatore in collaborazione con le Università Statale di Milano, Federico II e Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha chiesto a Romanodi fare il punto sullo stato dell’Unione, sulle sue prospettive nell’era post-e sulle possibilità che la Ue ha oggi di resistere alle spinte populiste e centrifughe. Le riflessioni dell’ex presidente della Commissione europea sono in calendario per domani, alle ...

