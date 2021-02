In Giappone nel 2020 le morti non sono aumentate, nonostante il coronavirus (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le restrizioni hanno prevenuto le malattie respiratorie, molto pericolose per una popolazione anziana come quella Giapponese Leggi su ilpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le restrizioni hanno prevenuto le malattie respiratorie, molto pericolose per una popolazione anziana come quellase

Ultime Notizie dalla rete : Giappone nel Governatore BOJ: necessario mantenere tassi "stabilmente bassi" I commenti di Kuroda sono arrivati in una fase in cui i rendimenti dei tassi sono in aumento in Giappone e nel resto del mondo. Il tasso del titolo giapponese a 10 anni ha raggiunto lo 0,15%, in ...

Giappone: coronavirus, governo verso revoca parziale dello stato di emergenza Lo stato di emergenza attualmente in vigore in Giappone interessa in tutto dieci prefetture; il ...è stata decisa dal governo alla luce del netto miglioramento dei dati relativi ai ricoveri nel Paese, ...

Giappone: accelera produzione industriale a gennaio, giù i consumi Accelera nel mese di gennaio la produzione industriale in Giappone: su base mensile si è registrato un balzo del +4,2%, in aumento rispetto al precedente -1%. Segno meno per le vendite al dettaglio. N ...

