Ilva: in tribunale la storia di Pietro, il custode della scuola del rione Tamburi: “Trent’anni tra le polveri, così un tumore si è portato via papà” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pietro Fragnelli lo ripeteva sempre: “Siamo tornati nella schifezza”. Era originario di Crispiano, paese a pochi chilometri da Taranto, e lì rientrava ogni domenica per rivedere i familiari e gli amici di sempre. Poi al tramonto tornava nel quartiere Tamburi, il rione a pochi metri dalle ciminiere dell’Italsider. Dopo anni di duro lavoro in Germania, Pietro era stato assunto come custode della scuola Deledda, quella che in tempi recenti diventerà per l’Italia la scuola dei veleni. “E pensare che ci sentivamo dei privilegiati. Anni e anni in giro e finalmente avevamo un po’ di stabilità”, racconta la figlia Anna. È nata nel 1964, quando Taranto iniziava a vedere gli effetti economici della costruzione dell’acciaieria. Anna è la maggiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)Fragnelli lo ripeteva sempre: “Siamo tornati nella schifezza”. Era originario di Crispiano, paese a pochi chilometri da Taranto, e lì rientrava ogni domenica per rivedere i familiari e gli amici di sempre. Poi al tramonto tornava nel quartiere, ila pochi metri dalle ciminiere dell’Italsider. Dopo anni di duro lavoro in Germania,era stato assunto comeDeledda, quella che in tempi recenti diventerà per l’Italia ladei veleni. “E pensare che ci sentivamo dei privilegiati. Anni e anni in giro e finalmente avevamo un po’ di stabilità”, racconta la figlia Anna. È nata nel 1964, quando Taranto iniziava a vedere gli effetti economicicostruzione dell’acciaieria. Anna è la maggiore ...

MatteoMarchini5 : Ilva: in tribunale la storia di Pietro, il custode della scuola del rione Tamburi: “Trent’anni tra le polveri, così… - miagmarsuren : RT @CancianiRenzo: @biagiomarzo il silenzio per le richieste da”tribunale speciale”del PM per #ILVA tra gli altri verso uno specchiato serv… - GraziaAmelia : RT @CancianiRenzo: @biagiomarzo il silenzio per le richieste da”tribunale speciale”del PM per #ILVA tra gli altri verso uno specchiato serv… - CancianiRenzo : @biagiomarzo il silenzio per le richieste da”tribunale speciale”del PM per #ILVA tra gli altri verso uno specchiato… - ChicoAlemanni : RT @europaverde_it: #EXILVA, CONDANNE 'DURE' MA PER I CITTADINI NON È CAMBIATO NULLA A #Taranto «Si è conclamato il fallimento della polit… -