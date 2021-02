Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena del 26 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera su Canale 5 ci sarà la semifinale del “Grande Fratello Vip”: tra sorprese e colpi di scena, nessuno può stare tranquillo. Questa sera ritorna il “Grande Fratello Vip” (ormai alla sua quinta edizione): le voci su come si svolgerà questa puntata rivelano che quello di stasera sarà un appuntamento molto interessante. Anche per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa sera su Canale 5 ci sarà la semifinale del “Vip”: tra sorprese edi, nessuno può stare tranquillo. Questa sera ritorna il “Vip” (ormai alla sua quinta edizione): le voci su come si svolgerà questa puntata rivelano che quello di stasera sarà un appuntamento molto interessante. Anche per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - ylenia22321300 : RT @Claire25685427: Croccantino mi sa che ha visto giulia dal vetro..ho sentito “Giulia”!!!e il grande fratello li ha subito ripresi...croc… - tzloverr : RT @Ginevra_Styles_: Dopo 5 mesi e mezzo non ho ancora capito che temperatura c’è nella casa del grande fratello #tzvip #gregorelli https:/… -