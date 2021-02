Giuseppe Conte torna all’Università di Firenze: la lectio magistralis su economia, salute e pandemia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppe Conte torna all’Università di Firenze. Succede oggi infatti, 26 febbraio 2021, che l’ex Premier risale in cattedra per tenere una lezione speciale intitolata Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia. I punti toccati sono tanti e l’ex presidente de Consiglio si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe ma sempre con estrema eleganza. >> Conte torna ad insegnare, oggi la “lectio magistralis”: Collettivo studenti minaccia presidi Giuseppe Conte Università di Firenze Giuseppe Conte torna all’Università di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)di. Succede oggi infatti, 26 febbraio 2021, che l’ex Premier risale in cattedra per tenere una lezione speciale intitolata Tutela dellae salvaguardia della: lezioni dalla. I punti toccati sono tanti e l’ex presidente de Consiglio si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe ma sempre con estrema eleganza. >>ad insegnare, oggi la “”: Collettivo studenti minaccia presidiUniversità didi ...

