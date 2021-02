GF VIP 5, Tommaso Zorzi vs Dayane Mello: duro scontro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tommaso Zorzi, Fonte foto: Instagram (@ TommasoZorzi)Nella casa del Grande Fratello cresce la tensione, l’ultima puntata si è conclusa con la scelta di Dayane Mello di mandare al televoto Rosalinda Cannavò e Stefania Orlano, una delle due dovrà lasciare la casa più spiata d’Itala. Una scelta che ha sorpreso tutti, poco prima Dayane aveva ammesso davanti a tutti di essersi innamorata di Rosalinda, una frase che non gli ha perdonato Tommaso Zorzi che ha accusato la sua compagna di avventura di aver utilizzato l’innamoramento per ottenere più consensi. LEGGI ANCHE>>>Gf Vip semifinale, Alfonso Signorini annuncia la doppia eliminazione LEGGI ANCHE>>>Concorrenti “isolati” al GF VIP: la comunicazione ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021), Fonte foto: Instagram (@)Nella casa del Grande Fratello cresce la tensione, l’ultima puntata si è conclusa con la scelta didi mandare al televoto Rosalinda Cannavò e Stefania Orlano, una delle due dovrà lasciare la casa più spiata d’Itala. Una scelta che ha sorpreso tutti, poco primaaveva ammesso davanti a tutti di essersi innamorata di Rosalinda, una frase che non gli ha perdonatoche ha accusato la sua compagna di avventura di aver utilizzato l’innamoramento per ottenere più consensi. LEGGI ANCHE>>>Gf Vip semifinale, Alfonso Signorini annuncia la doppia eliminazione LEGGI ANCHE>>>Concorrenti “isolati” al GF VIP: la comunicazione ...

