Final Fantasy 7 | The First Soldier | è un battle royale mobile in arrivo nel 2021

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Square Enix ha da poco svelato7: The, unprevisto per il mercatoin uscita nelIl settimo capitolo della Fantasiae di Square Enix pare proprio essere al centro delle attenzioni in queste ultime ore. A partire dall’annuncio di della versione Intergrade, la versione per PS5 del remake visto su PS4 svelata durante l’ultimo State of Play, le notizie relative a nuovi spin-off dedicati ad uno degli episodi più amati della saga hanno iniziato a farsi sempre più fitte. Ultimo in ordine di tempo è l’annuncio di7: The, undestinato al mondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Ebbene, i giochi in questione sono i seguenti: Farpoint (PSVR),VII Remake (PS4), Remnant From the Ashes (PS4) e Maquette(PS5) . Insomma, un'altra serie di titoli stanno per arrivare ...Stando ai primi rumor che stanno emergendo su witter, per quanto riguarda questo mese, il servizio PS Plus ci offrirà i seguenti titoli:7 Remake, Maquette, Farpoint e Remnat From the ...Anche Marzo 2021 regala agli iscritti al PlayStation Plus alcuni giochi per PS4 e PS5: vediamo cosa potrete scaricare gratis.Nel PS Plus del mese di Marzo 2021 tanti titoli a disposizione degli utenti, primo fra tutti Final Fantasy 7 remake, ma con una nota amara.