Dpcm | Draghi tira dritto | la bozza delle misure in vigore fino a dopo Pasqua

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIl nuovo, che scatterà il 6 marzo, potrebbe essere valido per un mese: secondo unadel testo, i divieti e le restrizioni resteranno inanche pere Pasquetta. BARBIERI E PARRUCCHIERI CHIUSI (ZONA ROSSA): in questa fascia sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, dove – a differenza del precedente provvedimento – non vengono menzionati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere. IN CASA POSSONO ENTRARE ANCHE I NON CONVIVENTI (ZONA GIALLA), MA FESTE VIETATE: In questa fascia viene cancellata daldel nuovola misura – citata nel precedente documento, secondo cui – “con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse ...