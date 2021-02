Donne di camorra | l’ascesa al potere | da procreatrici a Boss

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Inizialmente lefungevano più da collante con la quale le famiglia divalorizzavano il legame del clan. Grazie a questi rapporti lepartecipano pian piano ad una vera e propria scalata sociale che nel tempo le hanno consentito di gestire alcuni affari. Si tratta di un universo in continua evoluzione quello femminile in tale ambiente. Il loro ruolo principale, agli albori, era quello di educare i figli alla mafia, alla, incoraggiandoli alla vendetta, oltre ovviamene al ruolo più stereotipato in generale della procreazione. Un punto di svolta lo si può assumere nel 1968, anno delle rivoluzioni studentesche ma anche anno di forti segnali dell’emancipazione femminile. In questo periodo iniziano ad emergere ledefinite come le “capesse“. ...