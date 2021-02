Cake Star Brescia: vince Pasticceria Bedussi (gallery e streaming) (Di venerdì 26 febbraio 2021) La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a Brescia, è stata vinta dalla Pasticceria Bedussi, gestita da Francesco Bedussi, non solo una Pasticceria, ma anche gelateria e cucina, in un grande ambiente in stile industrial, con una vasta offerta dolce e salata. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Lombardia. Qui la Pasticceria Andreoletti di Bruno Andreoletti, la Pasticceria Piccinelli di Anna Gerasi e la Pasticceria Bedussi di Francesco Bedussi si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior Pasticceria della zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a, è stata vinta dalla, gestita da Francesco, non solo una, ma anche gelateria e cucina, in un grande ambiente in stile industrial, con una vasta offerta dolce e salata. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Lombardia. Qui laAndreoletti di Bruno Andreoletti, laPiccinelli di Anna Gerasi e ladi Francescosi sono sfidate per portarsi a casa il titolo di migliordella zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cake Star Cake Star 2021, Brescia/ Bedussi, Andreoletti e Piccinelli chi vincerà? (Puntata 26 febbraio) Torna protagonista Cake Star 2021 stasera, 26 febbraio 2021 , in onda su Real Time a partire dalle ore 21.20. La puntata sarà incentrata sulla città di Brescia dove si andranno a studiare le migliori pasticcerie della ...

Dante Pasticceria vince la sfida a Cake Star L'immagine celebrativa postata da Dante Pasticceria Dante Pasticceria, la realtà di via Port'Aurea, ha vinto la sfida nel talent show "Cake Star" per decretare la migliore pasticceria di Ravenna. Al programma condotto da Damiano Carrara e da Katia Follesa hanno partecipato anche la Pasticceria Veneziana e la Pasticceria Ferrari. Dopo ...

Cake Star 2021 a Brescia: puntata e pasticcerie in sfida - Brescia mentelocale.it

