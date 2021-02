Brescia, impennata di contagi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si accelera sulle vaccinazioni dopo i cinquemila contagi registrati in Brescia. Quasi mille soltanto ieri - Si accelera sulle vaccinazioni dopo i cinquemila contagi registrati in Brescia. Quasi mille ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si accelera sulle vaccinazioni dopo i cinquemilaregistrati in. Quasi mille soltanto ieri - Si accelera sulle vaccinazioni dopo i cinquemilaregistrati in. Quasi mille ...

Variante inglese covid, zona rossa e arancione: regioni a rischio ... già da due giorni, è scattata la zona arancione rafforzata nella provincia di Brescia e in una ... Sale l'allerta anche in Toscana, con il varo della zona rossa a Pistoia e Siena dopo l'impennata dei ...

Lombardia, nuova impennata dei contagi Covid. Allarme dei medici: «Come a fine ottobre» La Provincia Pavese Vaccino Covid, nuovo record somministrazioni: 113 mila in 24 ore. Toscana ok, Calabria ultima. Come prenotarsi Fra quelle di grandi dimensioni è la Toscana quella che ha usato la maggior quantità di file disponibili con un lusinghiero 91%. Ieri in Italia è stato registrato il nuovo record assoluto con 113.000 ...

Covid, impennata di casi: la Lombardia verso la zona arancione Da giorni in tutta la Regione gli indici sono infatti in salita e anche la soglia Rt 1 sembra superata. Per la terza settimana consecutiva la Lombardia si trova in bilico. Il ritmo dei contagi da covi ...

