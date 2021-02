Boscaglia: “Contro la Viterbese squadra abbia senso del pericolo. Futuro? Garanzie importanti, progetto continua” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca sempre meno a Viterbese-Palermo.Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbese e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Quattro trasferte nelle prossime cinque gare? È normale che non possiamo snaturarci più di tanto, ma dobbiamo pensare a risultato e classifica senza perdere la nostra fisionomia. In un campionato devono coincidere tante cose: dalla grinta, al momento in cui si deve anche gettare la palla in tribuna. Viterbese? Non c'è paura, calcisticamente non esiste. Ci deve essere sempre il solito senso del pericolo. Sarà una partita importante per la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Manca sempre meno a-Palermo.Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”,e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Quattro trasferte nelle prossime cinque gare? È normale che non possiamo snaturarci più di tanto, ma dobbiamo pensare a risultato e classifica senza perdere la nostra fisionomia. In un campionato devono coincidere tante cose: dalla grinta, al momento in cui si deve anche gettare la palla in tribuna.? Non c'è paura, calcisticamente non esiste. Ci deve essere sempre il solitodel. Sarà una partita importante per la ...

