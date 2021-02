infoitsport : Binotto: 'Servono realismo e pazienza. Ma voglio vedere voglia di vincere' - ilcirotano : Binotto: 'Servono realismo e pazienza. Ma voglio vedere voglia di vincere' - -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto Servono

L'auto 2021 ? Il team principal ha ammesso che per i tifosi non si preannuncia una stagione semplice, ma questo non significa che si partirà sconfitti: 'Dobbiamo essere realisti - ha detto- ...A cominciare da quelle di capitan: 'Il 2021 sarà un anno importante, con tante sfide. La ... Come per un'orchestra, anche alla scuderiai migliori strumenti. Non solo grazie a Ferrari, ...ROMA. – Far meglio dell’anno scorso puntando tutto sulla squadra e non su un pilota in particolare. In attesa di svelare la nuova Rossa – appuntamento al 10 marzo – il team Ferrari per il 2021si prese ...A margine delle presentazione del team 2021, Mattia Binotto ha inoltre spiegato come il divario piuttosto ampio che separa la Ferrari dalle prime della classe non potrà essere colmato nel 2021, a caus ...