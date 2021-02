Benevento, si parte: certificati anagrafici anche in tabaccheria. Ecco gli esercizi che hanno aderito (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa domani i certificati anagrafici vengono rilasciati anche in tabaccheria così come previsto dalla convenzione siglata tra il Comune di Benevento e la Federazione Italiana Tabaccai. Dieci le attività del territorio che partiranno per prime al nuovo progetto A partire da sabato 27 febbraio, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Al momento le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale al nuovo progetto sono 10 e sono dislocate nella varie aree del territorio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa domani ivengono rilasciatiincosì come previsto dalla convenzione siglata tra il Comune die la Federazione Italiana Tabaccai. Dieci le attività del territorio che partiranno per prime al nuovo progetto A partire da sabato 27 febbraio, icome il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciatiinnell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Al momento le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale al nuovo progetto sono 10 e sono dislocate nella varie aree del territorio ...

