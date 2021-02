America’s Cup, Max Procopio: “Luna Rossa-New Zealand? 50-50. E’ difficile sorpassare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora una settimana e sarà finalmente tempo di America’s Cup. Luna Rossa affronterà i temibili Defender di Emirates Team New Zealand per realizzare un’impresa mai riuscita all’Italia: portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese. Oggi si è scatenata una vera e propria guerra psicologica, ad essere onesti a senso unico, perché Luna Rossa sta mantenendo le distanze dalle provocazioni, come già accaduto con i britannici di Ineos Team UK. Il portale Stuff ha ritenuto la compagine italiana “fortunata“, mentre Ray Davies, membro dei Kiwi, ha affermato che “ci basterebbe pareggiare le partenze“. Insomma, dall’altra parte del mondo sembrano molto sicuri dei propri mezzi, a tal punto che sono già avviate le trattative per svolgere la prossima edizione a Dubai, con il ruolo di Challenger of Record ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora una settimana e sarà finalmente tempo diCup.affronterà i temibili Defender di Emirates Team Newper realizzare un’impresa mai riuscita all’Italia: portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese. Oggi si è scatenata una vera e propria guerra psicologica, ad essere onesti a senso unico, perchésta mantenendo le distanze dalle provocazioni, come già accaduto con i britannici di Ineos Team UK. Il portale Stuff ha ritenuto la compagine italiana “fortunata“, mentre Ray Davies, membro dei Kiwi, ha affermato che “ci basterebbe pareggiare le partenze“. Insomma, dall’altra parte del mondo sembrano molto sicuri dei propri mezzi, a tal punto che sono già avviate le trattative per svolgere la prossima edizione a Dubai, con il ruolo di Challenger of Record ...

