Alisson non parteciperà al funerale del padre, annullato il viaggio in Brasile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alisson, attuale portiere del Liverpool, non potrà partecipare ai funerali del padre in Brasile. Dopo l’annegamento del papà José Agostinho nella giornata di mercoledì, il giocatore brasiliano avrebbe tentato, senza riuscirci, in ogni modo di aggirare varie restrizioni e regolamenti per presenziare alle esequie del padre. Le norme impediscono ad Alisson di rendere omaggio a suo padre La partenza verso il Brasile avrebbe comportato una quarantena obbligatoria al suo rientro nel Regno Unito: soluzione impraticabile con gli impegni calcistici e soprattutto viste le condizioni della moglie, incinta di 28 settimane. L’imminente parto del terzo figlio sarebbe la motivazione principale della rinuncia al viaggio, come riporta al Daily Mail una fonte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021), attuale portiere del Liverpool, non potrà partecipare ai funerali delin. Dopo l’annegamento del papà José Agostinho nella giornata di mercoledì, il giocatore brasiliano avrebbe tentato, senza riuscirci, in ogni modo di aggirare varie restrizioni e regolamenti per presenziare alle esequie del. Le norme impediscono addi rendere omaggio a suoLa partenza verso ilavrebbe comportato una quarantena obbligatoria al suo rientro nel Regno Unito: soluzione impraticabile con gli impegni calcistici e soprattutto viste le condizioni della moglie, incinta di 28 settimane. L’imminente parto del terzo figlio sarebbe la motivazione principale della rinuncia al, come riporta al Daily Mail una fonte ...

BombeDiVlad : ?? #Liverpool, #Alisson bloccato dalle leggi brasiliane ?? Non sarà presente ai funerali del padre #LBDV… - ETGazzetta : #premier Dramma #Alisson, non riesce a tornare in #Brasile per i funerali del padre - LaurettaTr : Le notizie di oggi: - FUNERALI DI STATO, L’ULTIMO SALUTO; - LUTTO PER ALISSON BECKER; - VACCINO, 100MILA DOSI A… - LaVitinia : @AleZino2 @AloneOnTheRopee Mi spiace non sono d'accordo Alisson neuer oblak ter stegen ederson szcesny courtois me… - foonambolo : @OfficialASRoma Stavo pe' scrive qualcosa de inutilmente simpatico dall'alto della mia esperienza de rigori tirati… -