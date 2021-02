Verdi | sgombero Ex Lavanderia è altra ferita per Roma

(Di giovedì 25 febbraio 2021)– “Apprendiamo dalla stampa che e’ in corso lodella Ex, lo spazio autogestito nel complesso del Santa Maria della Pieta’ che da oltre 15 anni svolge un’insostituibile funzione di presidio sociale e culturale nel quartiere. La nostra solidarieta’ va a tutte le persone che da anni animano questa realta’”. Cosi’, in una nota, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce deidied esponenti di Europa Verde. Prosegue il comunicato dei: “Questo ulteriore, pur con tutte le sue peculiarita’, ci rammenta cheCapitale e’ ancor oggi priva di un Regolamento sui beni comuni, dopo che la maggioranza Cinque Stelle, in Assemblea Capitolina, ha respinto definitivamente, a gennaio scorso, l’apposita delibera ...

Ultime Notizie dalla rete : Verdi sgombero

