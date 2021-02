Trasporto aereo, un manifesto per la crisi Cisl: «Da tutelare i lavoratori di Orio» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Consegnato al sindaco Giorgio Gori il manifesto per la crisi del Trasporto aereo: «Anche Bergamo rischia lo tsunami» dichiarano dalla Fit Cisl. Su Orio al Serio ci sono 1.500 addetti e quasi 7 mila indiretti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Consegnato al sindaco Giorgio Gori ilper ladel: «Anche Bergamo rischia lo tsunami» dichiarano dalla Fit. Sual Serio ci sono 1.500 addetti e quasi 7 mila indiretti.

AssistentiDiVol : Trasporto Aereo in Italia - MetaSociale : ATTUALITA' 'Oggi manifestazione nazionale delle sigle sindacali del Trasporto Aereo, Cgil, Uil e Ugl, davanti a pia… - webecodibergamo : Il comparto aereo e la preoccupazione dei sindacati - MarinoBruschini : RT @Tg3web: La situazione del trasporto aereo è drammatica, denunciano i sindacati. Decine di aziende sono in crisi o in liquidazione. A ri… - UilMilanoLombar : Sono 50.000 i lavoratori che rischiano il posto tra diretti, handling e indotto. Su #sindacatotv le testimonianze d… -