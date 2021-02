Tommaso Zorzi fa un discorso a luci rosse su Maria Teresa Ruta ed è polemica – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, il più tagliente e schietto: non è certo famoso per essere un ragazzo diplomatico ed accondiscendente nei giudizi. Poco fa, l’influencer milanese è stato autore di una sortita a luci rosse che ha rivolto all’indirizzo di Maria Teresa Ruta, alludendo a presunte pratiche di automasturbazione che l’ex vippona avrebbe messo in atto. “Quello è il letto dove si sgrillettava Maria Teresa ride …l’ha detto Maria Teresa stessa” Gli altri concorrenti sono increduli, ma Tommaso Zorzi conferma la sua versione: “Sì che l’ha detto. L’ha detto lei.” Ecco il VIDEO: Tommaso: ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021)è, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, il più tagliente e schietto: non è certo famoso per essere un ragazzo diplomatico ed accondiscendente nei giudizi. Poco fa, l’influencer milanese è stato autore di una sortita ache ha rivolto all’indirizzo di, alludendo a presunte pratiche di automasturbazione che l’ex vippona avrebbe messo in atto. “Quello è il letto dove si sgrillettavaride …l’ha dettostessa” Gli altri concorrenti sono increduli, maconferma la sua versione: “Sì che l’ha detto. L’ha detto lei.” Ecco il: ...

