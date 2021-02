Suicidio Catricalà, parla la moglie (Di giovedì 25 febbraio 2021) La moglie di Antonio Catricalà, l’ex presidente Antitrust morto suicida ieri nel suo appartamento ai Parioli, ha rotto il silenzio sulla morte del marito. Diana Agosti ha detto alla polizia di aver sentito un colpo e di essere accorsa, per trovare il corpo del marito senza vita. Vano l’intervento del 118. La donna ha raccontato agli investigatori che Catricalà sembrava essere preoccupato da qualche settimana per via di un problema cardiaco per il quale era sotto osservazione medica, sarebbe stato questo a provocargli uno stato d’ansia tale da condurlo al Suicidio. Intanto, la procura fa sapere che è stata aperta un’inchiesta, ma che è un semplice “atto dovuto”. Nato a Catanzaro il 7 febbraio del 1952, Antonio Catricalà si era laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladi Antonio, l’ex presidente Antitrust morto suicida ieri nel suo appartamento ai Parioli, ha rotto il silenzio sulla morte del marito. Diana Agosti ha detto alla polizia di aver sentito un colpo e di essere accorsa, per trovare il corpo del marito senza vita. Vano l’intervento del 118. La donna ha raccontato agli investigatori chesembrava essere preoccupato da qualche settimana per via di un problema cardiaco per il quale era sotto osservazione medica, sarebbe stato questo a provocargli uno stato d’ansia tale da condurlo al. Intanto, la procura fa sapere che è stata aperta un’inchiesta, ma che è un semplice “atto dovuto”. Nato a Catanzaro il 7 febbraio del 1952, Antoniosi era laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La ...

