State Of Play Febbraio 2021: tutti gli annunci (Di venerdì 26 febbraio 2021) Abbiamo seguito lo State of Play di questo 25 Febbraio, ecco per voi un riassunto di tutto ciò che ci hanno mostrato! Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5) Lo State of Play si è aperto con l'annuncio del quarto capitolo di Crash Bandicoot ottimizzato per PS5.Il titolo sfrutterà appieno le potenzialità del DualSense e sarà possibile trasportare i salvataggi dalla versione PS4 alla versione PS5.Inoltre è ovviamente possibile l'upgrade per chi ha già acquistato la versione Playstation 4. Returnal Molto interessate è stato lo sneak peek che ci è stata data su Returnal. In particolare ci è stato mostrato il gamePlay, spiegandoci l'elemento caratterizzante del titolo: ad ogni morte la mappa si resetterà e ci troveremo in un luogo nuovo da ...

