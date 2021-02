Serie C: ufficiale il rinvio di Cavese-Potenza a data da destinarsi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo il focolaio di Covid-19 che ha colpito la Cavese, ecco l’ufficialità del rinvio della gara contro il Potenza: La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 24.02.2021 dalla società Cavese; – delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – U.O.S.D. 60/63 – A.S.L. di Salerno, pervenuta in data 24.02.2021, emanate per “motivi di sanità pubblica in considerazione del numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi”. in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Cavese-Potenza, in programma sabato 27 febbraio 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, venga rinviata a data da destinarsi. Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo il focolaio di Covid-19 che ha colpito la, ecco l’ufficialità deldella gara contro il: La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in24.02.2021 dalla società; – delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – U.O.S.D. 60/63 – A.S.L. di Salerno, pervenuta in24.02.2021, emanate per “motivi di sanità pubblica in considerazione del numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi”. in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara, in programma sabato 27 febbraio 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, venga rinviata ada. Foto: Logo ...

