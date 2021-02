Serie A, Sky chiede chiarimenti sull’offerta di DAZN: i dettagli (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sky vuole la Serie A e per questo è pronta a chiedere chiarimenti sull’offerta presentata da DAZN, in particolare sul ruolo di TIM: i dettagli Secondo quanto raccolto da MilanoFinanza, Sky è pronta a chiedere alla Lega Serie A chiarimenti sul ruolo di TIM nell’offerta di DAZN per quanto riguarda i diritti televisivi del triennio 2021/2024. Una controffensiva che secondo il quotidiano economico è da interpretare come una mossa da parte della pay-tv per tutelare gli investimenti fatti sul calcio italiano negli ultimi venti anni. Nel frattempo, proprio su questo tema, domani è prevista una nuova assemblea di Lega che però dovrebbe chiudersi ancora una volta con un nulla di fatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sky vuole laA e per questo è pronta arepresentata da, in particolare sul ruolo di TIM: iSecondo quanto raccolto da MilanoFinanza, Sky è pronta are alla Legasul ruolo di TIM nell’offerta diper quanto riguarda i diritti televisivi del triennio 2021/2024. Una controffensiva che secondo il quotidiano economico è da interpretare come una mossa da parte della pay-tv per tutelare gli investimenti fatti sul calcio italiano negli ultimi venti anni. Nel frattempo, proprio su questo tema, domani è prevista una nuova assemblea di Lega che però dovrebbe chiudersi ancora una volta con un nulla di fatto. Leggi su Calcionews24.com

SkyTG24 : Sky Rojo, è uscito il teaser della serie TV - SkyTG24 : Boom negli USA per la serie tv di Stanley Tucci sulla cucina italiana - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - miki_moz : BIG SKY, recensione no spoiler delle prime puntate! Ne parliamo qui ???? - HDblog : RT @HDblog: Sky: le serie TV in arrivo a marzo 2021 | Anche sui canali Premium -