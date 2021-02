Saverio Raimondo in diretta Facebook su FqMagazine | appuntamento alle 15

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì 25 marzoore 15.00sarà incon Claudia Rossi e Andrea Conti sulla paginadie sul canale YouTube del Fatto Quotidiano per un’intervista esclusiva. L’autore comico e stand-up comedian parlerà del successo del suo late night show “Pigiama Rave” e darà qualche anticipazione dell’ultima puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo23.05 su Rai 4, con tutto quello che non vedremo alla 71° edizione del festival di Sanremo: dal pubblico dell’Ariston a Naomi Campbell, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Lady Gaga e molti altri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A seguire sempre su Rai4 una nuova puntata di "Pigiama Rave", il varietà in smart - working condotto daBonus: Spollon, ti presento Saurino ( Pigiama Rave ) A Pigiama Rave la bromance d'oro della tv di casa nostra si è lanciata in una doppia performance supportata da. Che ha chiesto ...Il late night show Pigiama Rave con Saverio Raimondo su Rai4 abbonda ormai di gag a sfondo sessuale, ma non per questo volgari.Un collegamento con Viareggio per un omaggio al Carnevale sarà effettuato stasera durante Pigiama Rave, il late night show di ultima generazione ''fatto a casa'' di Saverio Raimondo. in onda dalle 23.