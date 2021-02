Pomeriggio 5 | Taylor Mega e Raffaello Tonon duro scontro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel salotto di5, con Barbara d’Urso si torna a parlare dei vip in viaggio, di chi si reca all’estero, nonostante le restrizioni per il Covid-19, per presunti motivi lavorativi. Tra questi c’è anche, che al momento si trova a Dubai. In studio il dibattito si fa sempre più teso tra l’influencer e! A5 con Barbara d’Urso si è parlato ancora Articolo completo: dal blog SoloDonna

TrashNeverever : Qualcuno ha seguito pomeriggio 5? Che ha detto Taylor Mega? #gfvip #pomeriggio5 #exrosmello - l3xip3dia : A pomeriggio cinque anche ieri dovevamo parlare della litigata Tommaso vs Dayane, oggi Taylor mega vs Tommaso e non… - jb_aurylali : Ma a voi sembra normale che,sia ieri che oggi,si veda nella barra di Pomeriggio 5 'Tommaso contro Dayane' e oggi '… - GRawen1 : Tra poco a Pomeriggio 5 Taylor Mega contro Tommaso Zorzi !!! #Rosmello #ExRosmello #DMVIP #DayaneMello #Mellos - LucaGUPalazzolo : Vi sblocco un ricordo su Taylor Mega #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Taylor

Mediaset Play

Nelè invece previsto un incontro attraverso la piattaforma Zoom con testimonianze di ex ... scritta in inglese e pubblicata dalla casa editrice& Francis. Si è inoltre consolidata l'...Nuova puntata incandescente di '5'. E ancora una volta Barbara D'Urso è stata costretta a bloccare un'ospite che era ... In collegamento c'eraMega, la bellissima influencer che si è ...Nel salotto di Pomeriggio 5, con Barbara d’Urso si torna a parlare dei vip in viaggio, di chi si reca all’estero, nonostante le restrizioni per il Covid-19, per presunti motivi lavorativi. Tra questi ...Barbara d'Urso stoppa Taylor Mega a Pomeriggio Cinque: "Ciccia, non si può" Anche stavolta la seconda parte di Pomeriggio 5 è stata dedicata ai vip ...