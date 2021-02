Paul McCartney, esce autoritratto in 154 canzoni a novembre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà in libreria a novembre 2021, in contemporanea mondiale, l'autoritratto in 154 canzoni di Paul McCartney,'The Lyrics: 1965 to the Present', curato e introdotto dal Premio Pulitzer Paul Muldoon. In Italia uscirà per Rizzoli che annuncia la pubblicazione. "Non so quante volte mi è stato chiesto se avrei scritto un'autobiografia, ma non era mai il momento giusto. L'unica cosa che sono sempre riuscito a fare, a casa o in viaggio, è scrivere nuove canzoni. So che, quando si arriva a una certa età, un diario aiuta a rievocare i giorni passati. Ma io non ho mai preso appunti. Quello che mi rimane sono le mie canzoni, centinaia di canzoni che, ho capito, equivalgono a una sorta di diario. In queste canzoni c'è tutto l'arco ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà in libreria a2021, in contemporanea mondiale, l'in 154di,'The Lyrics: 1965 to the Present', curato e introdotto dal Premio PulitzerMuldoon. In Italia uscirà per Rizzoli che annuncia la pubblicazione. "Non so quante volte mi è stato chiesto se avrei scritto un'autobiografia, ma non era mai il momento giusto. L'unica cosa che sono sempre riuscito a fare, a casa o in viaggio, è scrivere nuove. So che, quando si arriva a una certa età, un diario aiuta a rievocare i giorni passati. Ma io non ho mai preso appunti. Quello che mi rimane sono le mie, centinaia diche, ho capito, equivalgono a una sorta di diario. In questec'è tutto l'arco ...

