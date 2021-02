Nel Lazio sono 34.995 gli attualmente positivi, di cui 227 in terapia intensiva (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – sono 34.995 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 32.961 sono in isolamento domiciliare, 1.807 sono ricoverati non in terapia intensiva, 227 sono ricoverati in terapia intensiva (come ieri), 5.832 sono deceduti e 189.174 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma –34.995 i casial Covid-19 nel. Di questi, 32.961in isolamento domiciliare, 1.807ricoverati non in, 227ricoverati in(come ieri), 5.832deceduti e 189.174guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

