Milan, rinnovo Calhanoglu: i dettagli dopo l'incontro di ieri Calciomercato Milan: ancora tutto in standby riguardo al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ecco le richieste da parte del numero dieci rossonero ieri, nuovo incontro tra Milan e l'agente di Hakan Calhanoglu per definire l'accordo per il rinnovo di contratto. Situazione attualmente in standby. Il turco spera di guadagnare per i prossimi quattro anni 5 milioni di euro, ma il club di Via Aldo Rossi non sarebbe dello stesso avviso (proposta da 4 milioni di euro). Le parti sono molto vicine da diverso tempo: in questa fase si starebbero trattando i vari bonus (prestazioni, presenze, obiettivi personali e di squadra). Il fumo che esce da Casa Milan per il momento resta grigio

