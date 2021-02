Migranti clandestini dalla Bosnia: trenta indagati per favoreggiamento, tra cui il capo di una Ong (Di giovedì 25 febbraio 2021) Migranti sulla rotta balcanica: la Procura di Trieste ha aperto un’inchiesta sugli ingressi clandestini in Italia dalla Bosnia. Lo riferisce Il Giornale che dà anche notizia, in un articolo di Fausto Biloslavo, di una trentina di indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, compreso il fondatore di una Ong. Migranti dalla Bosnia, 30 indagati e 18 misure cautelari L’indagine ha portato a 18 misure cautelari fra arresti e domiciliari. L’organizzazione che faceva entrare gli irregolari in Italia utilizzava Trieste come base e coordinava gli arrivi trovando alloggio e aiutando i Migranti a proseguire verso altre destinazioni. Migranti, nell’inchiesta è finito il fondatore di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021)sulla rotta balcanica: la Procura di Trieste ha aperto un’inchiesta sugli ingressiin Italia. Lo riferisce Il Giornale che dà anche notizia, in un articolo di Fausto Biloslavo, di una trentina diperdell’immigrazione clandestina, compreso il fondatore di una Ong., 30e 18 misure cautelari L’indagine ha portato a 18 misure cautelari fra arresti e domiciliari. L’organizzazione che faceva entrare gli irregolari in Italia utilizzava Trieste come base e coordinava gli arrivi trovando alloggio e aiutando ia proseguire verso altre destinazioni., nell’inchiesta è finito il fondatore di ...

