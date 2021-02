Masterchef 10 | anticipazioni e ospiti dell’undicesima puntata | 25 febbraio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 252021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda l’undicesimadi10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 25? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’undicesimavedremo i concorrenti rimasti in gara (Antonio, Azzurra, Federica, Francesco, Irene e Monir) sfidarsi ancora una volta. Lainizierà con una Mystery Box da scoprire e amare. Ogni concorrente infatti riceverà in regalo da una persona cara un ingrediente che gli ricorda casa e sarà proprio quell’ingrediente misterioso a dover essere il protagonista principale ...

Gli altri dovranno affrontare il Pressure Test : chi non riuscirà a superare quest'ultimo gradino dovrà abbandonare il grembiule e rinunciare al sogno del titolo di decimoItaliano. Nel ...Italia 10,semifinale 25 febbraio L'avventura dei concorrenti diItalia 10 sta per giungere al termine. Giovedì 25 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di ...Masterchef 10: anticipazioni e ospiti dell'undicesima puntata in onda stasera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno. Le info ...Ormai ci siamo quasi, stasera su Sky Uno andrà in onda l'undicesima puntata della decima edizione di Masterchef Italia, a un passo dalla finale, con una prova in esterna davvero stellare.