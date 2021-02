Massimo Ghini, il figlio in ospedale: “Polmonite bilaterale da Covid” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Triste annuncio dell’attore Massimo Ghini: “Mio figlio in ospedale con una Polmonite bilaterale da Covid” Massimo Ghini è un attore e regista teatrale nato a Roma il 12 ottobre del 1954. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, poi come attore di teatro dove ottiene i primi elogi recitando con registi del calibro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 febbraio 2021) Triste annuncio dell’attore: “Mioincon unadaè un attore e regista teatrale nato a Roma il 12 ottobre del 1954. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, poi come attore di teatro dove ottiene i primi elogi recitando con registi del calibro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

