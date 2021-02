Margherita Bandiera | il Post della Mamma Suicida che Mette i Brividi a Rileggerlo Ora

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Bandiera

Il Gazzettino

Per l'ultimo saluto abisogna invece attendere. È stata fatta l'ispezione cadaverica sul corpo della 31enne, ma si è ancora in attesa della decisione del pm sull'eventuale ...è la mamma di 31 anni anni suicida. La donna si è gettata insieme al figlio piccolo da un ponte sul fiume Piave, a Vidor, in provincia di Treviso.lavorava come ...Caracciolo: “Promozione turistica, 1 milione e mezzo al comune di Margherita di Savoia” “Il progetto presentato dal comune di Margherita di Savoia nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di ...L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e presidente Antitrust trovato senza vita nella sua abitazione ai Parioli, a Roma. E’ morto suicida a Roma l’ex sottosegretario alla presidenza del C ...