LIVE Sci di fondo | Sprint Mondiali in DIRETTA | Federico Pellegrino in semifinale col brivido! Eliminati gli altri azzurri

(Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30: Al via nella primafemminile Falla (Nor), Dahlqvist (Swe), Svahn (Swe), Lampic (Slo), Sundling (Swe), Stenseth (Nor) 12.28: Peccato per De Fabiani che stava risalendo fortissimo in salita. Vince Retivykh e secondo posto per Jouve. I ripescati sono Golberg ed Hediger 12.27: Nooooooooooooooooo De Fabiani mentre stava recuperando si infila in un corridoio interno impossibile e cade 12.26: Quinto De Fabiani in salita, va in testa Cerny davanti a Retivykh 12.23: Ultima batteria con Francesco De Fabiani. Al via Retivykh (Rus), Ogden (Usa), Vuorinen (Fin), Cerny (Cze), Jouve (Fra), De Fabiani (Ita) 12.22: Incredibile volata conche perde contro Taugboel ma riesce a sopravanzare di pochi centimetri Maki. L’azzurro inal ...