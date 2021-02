LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino è terzo! Bene gli azzurri, Alle 11.30 le finali (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35: L’appuntamento è per le 11.30 quando inizieranno le batterie femminili fino ad arrivare Alle finali che assegneranno le medaglie 10.30: Lampic è fuori dai 30 e quindi questo è l’elenco dei qualificati quando mancano 20 atleti che non sposteranno le posizioni della classifica: Klaebo, Valnes, Pellegrino, Golberg, Retivykh, Taugboel, Maki, Terentev, Ustiugov, Bolshunov, Ogden, Vuorinen, Hediger, Cerny, Grate, Iversen, Chanavat, Novak, Jouve, Schoonmaker, Rastelli, Seller, Haeggstroem, De Fabiani, Kilp, Hakola, Brugger, Svensson, Chauvin, Persson 10.28: Anche Seller si inserisce in 22ma posizione e dunque Jay e Cyr sono fuori dai quarti. Attendiamo anche gli ultimi tempi di Ritchie e Lampic per avere il quadro completo della situazione 10.27: RASTELLI C’E’! ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35: L’appuntamento è per le 11.30 quando inizieranno le batterie femminili fino ad arrivareche assegneranno le medaglie 10.30: Lampic è fuori dai 30 e quindi questo è l’elenco dei qualificati quando mancano 20 atleti che non sposteranno le posizioni della classifica: Klaebo, Valnes,, Golberg, Retivykh, Taugboel, Maki, Terentev, Ustiugov, Bolshunov, Ogden, Vuorinen, Hediger, Cerny, Grate, Iversen, Chanavat, Novak, Jouve, Schoonmaker, Rastelli, Seller, Haeggstroem, De Fabiani, Kilp, Hakola, Brugger, Svensson, Chauvin, Persson 10.28: Anche Seller si inserisce in 22ma posizione e dunque Jay e Cyr sono fuori dai quarti. Attendiamo anche gli ultimi tempi di Ritchie e Lampic per avere il quadro completo della situazione 10.27: RASTELLI C’E’! ...

