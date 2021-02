LIVE Sci di fondo | Sprint Mondiali in DIRETTA | Federico Pellegrino a caccia del podio! Azzurre fuori ai quarti

Leggi su oasport

12.05: Vince Klaebo, secondo posto per Valnes, terzo posto per Hakola, quarto per Grate che sono i possibili ripescati 12.04: Valnes e Klaebo vanno via in salita 12.03: Ritmo lento, davanti Hakola 12.01: Al via la prima batteria maschile con Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Grate (Swe), Hakola (Fin), Chauvin (Fra), Persson (Swe) 11.59: Stenseth e Gimmler sono le due ripescate 11.58:anche Lucia Scardoni che combatte duramente ed è terza. Cade Tiril Wend, secondo posto per Lotta Weng che resiste al ritorno dell'azzurra, favorita, bisogna dirlo, dalla caduta di Matintalo che ha danneggiato anche Sorina 11.55: Problemi in partenza 11.50: L'ultima carta azzurra è Lucia Scardoni, al via nell'ultima batteria con Matintalo (Fin), Sorina (Rus), T. Weng (Nor), L. Weng (Nor), Beranova (Cze) 11.49: La ...