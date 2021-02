Lega, Salvini: “Vaccini? I nostri imprenditori non hanno paura di nessuno” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo Salvini, ospite a Tg2 Post, ha parlato di vari argomenti ed anche di Vaccini e della capacità produttiva degli imprenditori italiani. Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega, così come pure riportato dall’ANSA. I Vaccini e gli imprenditori italiani per Salvini Un tema particolarmente “caldo” che sta imperversando anche nel dibattito politico italiano, riguarda da vicino la questione Vaccini. Su questo argomento Matteo Salvini, leader della Lega, a Tg2 Post ha dichiarato: “Bravo Draghi, confidiamo che possa portare più Italia in Europa. Al di là delle etichette, qualcuno ha sbagliato sui Vaccini promessi e non arrivati, quindi stiamo agendo su due fronti: il ministro Giorgetti ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo, ospite a Tg2 Post, ha parlato di vari argomenti ed anche die della capacità produttiva degliitaliani. Ecco cosa ha dichiarato il leader della, così come pure riportato dall’ANSA. Ie gliitaliani perUn tema particolarmente “caldo” che sta imperversando anche nel dibattito politico italiano, riguarda da vicino la questione. Su questo argomento Matteo, leader della, a Tg2 Post ha dichiarato: “Bravo Draghi, confidiamo che possa portare più Italia in Europa. Al di là delle etichette, qualcuno ha sbagliato suipromessi e non arrivati, quindi stiamo agendo su due fronti: il ministro Giorgetti ha ...

