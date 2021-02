Krafton e PUBG Studio lanciano PUBG: New State (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo mesi e mesi di voci e speculazioni finalmente c’è l’annuncio ufficiale. Krafton e PUBG Studio hanno finalmente annunciato il rilascio di un nuovo titolo appartenente alla galassia PIBG. Si chiamerà PUBG: New State. Sarà un gioco gratuito disponibile per Android e iOS e verrà ufficialmente rilasciato nel 2021. E’ stato sviluppato per dare all’utente l’esperienza di una battaglia totale ed è stato ottimizzato totalmente per il gioco da mobile. PUBG Studio si è basata sulla sua esperienza in PUBG per la creazione di questo nuovo titolo apportando però modifiche e migliorie per garantire una esperienza unica. New State utilizzerà le tecnologie di Global Illumination ... Leggi su esports247 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo mesi e mesi di voci e speculazioni finalmente c’è l’annuncio ufficiale.hanno finalmente annunciato il rilascio di un nuovo titolo appartenente alla galassia PIBG. Si chiamerà: New. Sarà un gioco gratuito disponibile per Android e iOS e verrà ufficialmente rilasciato nel 2021. E’ stato sviluppato per dare all’utente l’esperienza di una battaglia totale ed è stato ottimizzato totalmente per il gioco da mobile.si è basata sulla sua esperienza inper la creazione di questo nuovo titolo apportando però modifiche e migliorie per garantire una esperienza unica. Newutilizzerà le tecnologie di Global Illumination ...

