Kena Bridge of Spirits in un nuovo trailer gameplay che ne annuncia la data di uscita

Kena: Bridge of Spirits, il gioco di azione e avventura in terza persona che ha debuttato allo showcase di giugno per PS5 dello scorso anno, ora ha una data di uscita. Ember Lab ha annunciato, come parte dello State of Play, che Kena sarà rilasciato su PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store il 24 agosto. Ci saranno sia un'edizione standard ad un costo di $ 39,99 che un'edizione digitale deluxe per $ 49,99, che include inoltre la colonna sonora del gioco, il bastone usato da Kena in-game e esclusive skin. E qualunque edizione acquisterete su PlayStation vi darà diritto a copie digitali sia per PS5 che per PS4. Lo studio di sviluppo ha rivelato la data di uscita insieme a un nuovo trailer gameplay.

