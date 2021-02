Ingegneria | strade | logistica e porti | gara da 24 | 5 milioni di euro in Campania

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Al via un maxi-accordo quadro per servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. Con un bando dal valore complessivo di 24.590.163la Giunta regionale dellaaffida i servizi tecnici die architettura per gli studi di fattibilità tecnica-economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, affidati anche per singola fase di progettazione, attività di supporto alla progettazione suddivisi in ambiti tematici (reti stradali, reti dellae della portualità, distinti in tre lotti nel territorio della Regione. Ogni singolo lotto vale 8.196.721. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli già ...

Royxavie : @agorarai X ogni ministero è necessaria una figura 'competente' x esempio salute e sanità un medico viabilità stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingegneria strade

Il Denaro

... 3,60%, emesso dal Governo di Yerevan, supera il test dei mercato, - Business Experience: Bers, Asian Devbank e gruppo World Bank aprono ledelle commesse in Asia all'italiana (...... sarei in giro con la moto per ledi Bangui, per guadagnarmi da vivere facendo il servizio ... Poi, tra le tante, c'è anche la storia di un profugo ruandese che ha studiatoa Doula, in ...Da qualche tempo in Italia impazza la mania di implementare il paesaggio urbano con i passaggi pedonali sopraelevati. Questa mania distribuita su scala nazionale ha coinvolto anche Castellammare di St ...La Provincia di Latina ha effettuato in questi giorni ulteriori sopralluoghi per accertare lo stato di manutenzione di ponti e ponticelli ...