I dati peggiorano: in 8 regioni le terapie intensive oltre la soglia critica (Di giovedì 25 febbraio 2021) I dati peggiorano e le iniziative di Salvini (e di Fratelli d'Italia) di spingere sulle riaperture sono irresponsabili. Erano 6 una settimana fa, ma salgono ora a 8 le regioni che superano la soglia ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ie le iniziative di Salvini (e di Fratelli d'Italia) di spingere sulle riaperture sono irresponsabili. Erano 6 una settimana fa, ma salgono ora a 8 leche superano la...

consutevere : RT @angy_angy67: dati i ritardi, e anche alcune regioni che peggiorano la situazione dicendo di voler trovare da sole i vaccini. E cosa dov… - angy_angy67 : dati i ritardi, e anche alcune regioni che peggiorano la situazione dicendo di voler trovare da sole i vaccini. E c… - emanuela_ct : @morrigan_70 @DavelloStefano Le cose peggiorano? Secondo i loro dati menzogneri - ladyrosmarino : RT @StampaTorino: Peggiorano i dati sul coronavirus in Piemonte: aumentano i contagi e i ricoveri in ospedale - Jovinow : #Covid_19, peggiorano i dati sul #coronavirus in Piemonte: aumentano i contagi e i ricoveri in ospedale. Si conferm… -