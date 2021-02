Gattuso | «Chi ci rappresenta deve farsi rispettare Inaccettabile quello che ha fatto il Granada»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro ilRino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro il. Le sue parole. COSA È MANCATO – «Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi. Tre contro uno in area e abbiamo preso gol, poi non ricordo altre azioni. Bisogna essere rammaricati, anche con 10 giocatori nelle due partite abbiamo dimostrato di essere superiori. Chi cifarciun po’ di più. A cosa mi riferisco? Agli arbitraggi. Perchè se una squadra italiana si permette di fareche hailfiniamo su tutti i giornali. Serve rispetto, non ...

Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro il ...Tra l'altro la partita nel finale di primo tempo si è incattivita e questo non va bene perè in ... ridando grandi speranze alla squadra di Gennaro, al 25' è arrivato il pareggio della ...A Sky: «Nel secondo tempo ho visto una squadra vogliosa. Per come vogliamo lavorare, il lavoro quotidiano è importante» ...Europa League – Le parole del tecnico Rino Gattuso al termine della gara contro il Granada vinta per 2-1. “Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi. Hanno fatto un tiro, ci siamo fatti saltare e abbiam ...