«Framing Britney Spears» arriva (finalmente) in Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo aver generato un dibattito che dagli Stati Uniti ha cominciato a irradiarsi in tutto il mondo portando a rivedere e a rinquadrare la storia attraverso un nuovo punto di vista, Framing Britney Spears, il documentario realizzato dal New York Times sulle luci e sulle ombre della carriera di una delle popstar più famose e chiacchierate degli anni Novanta, arriva finalmente in Italia. Ad essersi assicurata i diritti è Discovery+, la piattaforma streaming di Discovery che ospiterà il documentario a partire dal 1° marzo, solleticando anche da noi il dibattito intorno a una ragazza catapultata troppo presto verso la ribalta.

