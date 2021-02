Ermal Meta Sanremo 2021: il significato di Un milione di cose da dirti, il testo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ermal Meta torna a Sanremo e lo fa con Un milione di cose da dirti, un testo che è lui a spiegare ma in realtà non ha poi così tanto da dire. Il significato del nuovo brano che Ermal Meta porta a Sanremo 2021è l’invito a non avere paura ma è anche la voglia di tendere la mano. Una ballata che inizia con le note di un pianoforte, una semplice canzone d’amore, così l’ha definita il cantatuore che firma ancora una volta musica e testo con Cardelli. “La canzone che porto in gara è una canzone d’amore, raccontare di cosa parla una canzone diventa molto difficile. E’ una semplicissima canzone d’amore – spiega Ermal in esclusiva per RaiPlay – Le sonorità non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021)torna ae lo fa con Undida, unche è lui a spiegare ma in realtà non ha poi così tanto da dire. Ildel nuovo brano cheporta aè l’invito a non avere paura ma è anche la voglia di tendere la mano. Una ballata che inizia con le note di un pianoforte, una semplice canzone d’amore, così l’ha definita il cantatuore che firma ancora una volta musica econ Cardelli. “La canzone che porto in gara è una canzone d’amore, raccontare di cosa parla una canzone diventa molto difficile. E’ una semplicissima canzone d’amore – spiegain esclusiva per RaiPlay – Le sonorità non ...

