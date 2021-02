Emma Watson: continua la lunga pausa dal grande schermo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo il Daily Mail, Emma Watson si sarebbe concessa una pausa dal cinema più lunga del previsto. Le ipotesi puntano alal vita privata Emma Watson decide di prendersi una pausa dal grande schermo. A riportarlo il Daily Mail, che avrebbe ricevuto la notizia da una fonte diretta, lo stesso agente dell’attrice. L’agente avrebbe così parlato di un momento di ‘inattività‘ temporanea, eppure la pausa sembra durare già da un po’. La lunga pausa L’ultimo film in cui Emma Watson appare risale, infatti, al 2019, anno di uscita del film Piccole donne. Una scomparsa, a quanto sembra, volontaria. A confermarlo proprio l’agente della ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo il Daily Mail,si sarebbe concessa unadal cinema piùdel previsto. Le ipotesi puntano alal vita privatadecide di prendersi unadal. A riportarlo il Daily Mail, che avrebbe ricevuto la notizia da una fonte diretta, lo stesso agente dell’attrice. L’agente avrebbe così parlato di un momento di ‘inattività‘ temporanea, eppure lasembra durare già da un po’. LaL’ultimo film in cuiappare risale, infatti, al 2019, anno di uscita del film Piccole donne. Una scomparsa, a quanto sembra, volontaria. A confermarlo proprio l’agente della ...

