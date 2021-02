DPCM Draghi: Italia chiusa fino a Pasqua (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri il ministro della Salute Speranza ha confermato che presto verrà varato un nuovo DPCM, che “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Nessuna riapertura in vista, perché “È fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza. Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento. Quindi l’Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1”. Quali sono le misure e i divieti previsti con il DPCM Draghi? fino a Pasqua l’Italia, con buona pace di Salvini che premeva per la riapertura dei ristoranti la sera nelle zone gialle, rimane sostanzialmente chiusa. Come scrive Repubblica vengono riconfermate tutte le misure già in vigore: Niente viaggi né riunioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri il ministro della Salute Speranza ha confermato che presto verrà varato un nuovo, che “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Nessuna riapertura in vista, perché “È fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza. Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento. Quindi l’Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1”. Quali sono le misure e i divieti previsti con ill’, con buona pace di Salvini che premeva per la riapertura dei ristoranti la sera nelle zone gialle, rimane sostanzialmente. Come scrive Repubblica vengono riconfermate tutte le misure già in vigore: Niente viaggi né riunioni ...

