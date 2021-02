Doppia mascherina in classe: il parere dei pediatri (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Società Italiana di pediatria interviene sull’utilizzo della Doppia mascherina per docenti e studenti raccomandata dall’Anp Lazio Non si placa il dibattito sulla Doppia mascherina in classe. Al dare il via alle polemiche una raccomandazione dell’Anp Lazio – Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola – a docenti e studenti. Nella nota si invitava a utilizzare Doppia protezioni delle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Società Italiana dia interviene sull’utilizzo dellaper docenti e studenti raccomandata dall’Anp Lazio Non si placa il dibattito sullain. Al dare il via alle polemiche una raccomandazione dell’Anp Lazio – Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola – a docenti e studenti. Nella nota si invitava a utilizzareprotezioni delle… L'articolo Corriere Nazionale.

ArgentonViviana : @lacuocagalante @CleliaMussari Esatto non esagerare... Doppia mascherina e fatti un giro al Parco ??? - frank9you : - LietellalietaM : #staseraitalia doppia mascherina,ok ma gli occhiali...per favore... - valedc20 : Finisco di lavorare in orari assurdi, parlo per 5 ore(senza intervalli, aboliti per norme anti-Covid)con doppia… -