Daydreamer, anticipazioni: Gioco di sguardi tra Can e Sanem. É di nuovo amore?

Daydreamer, anticipazioni: ci saranno ancora tante novità importanti nella soap. Vediamo di che si tratta.

Daydreamer, anticipazioni: Deren e Ceycey discutono con Aziz della situazione di Can e Sanem

Ceycey e Deren stanno parlando di lavoro seduti ad un tavolo all'aperto nella tenuta e con loro c'è anche Aziz. I due giovani si riferiscono a lui come "il capo", ma Divit ribadisce che l'agenzia non gli interessa: ora sono loro i proprietari e possono fare ciò che vogliono. Lui vuole solo che Can rimanga. Deren chiede al padre del ragazzo se pensa che il piano funzionerà, perché lui ha tutta l'intenzione di partire. Ceycey domanda ad Aziz cosa debbano fare e gli dice che il piano deve funzionare per forza, perché se Can se ne andrà di nuovo, per Sanem sarà finita e loro ...

