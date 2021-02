Criminal Minds: il revival di Paramount+ seguirà un unico caso per tutta la sua durata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paramount + ha confermato un piccolo ma interessante dettaglio sul suo revival dello show Criminal Minds, la serie cult sugli esperti di menti Criminali più amati dal pubblico. La serie Criminal Minds sta per tornare con un revival in cui i fan dello show CBS potranno vedere nuovi episodi dedicati alla squadra di criminologhi tanto amata. Il revival, che approderà su Paramount+, seguirà un unico caso per tutta la sua durata. Il servizio di streaming Paramount+ ha infatti confermato che nel revival la squadra di Criminal Minds, dopo 15 stagioni di successo, seguirà un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paramount + ha confermato un piccolo ma interessante dettaglio sul suodello show, la serie cult sugli esperti di mentii più amati dal pubblico. La seriesta per tornare con unin cui i fan dello show CBS potranno vedere nuovi episodi dedicati alla squadra di criminologhi tanto amata. Il, che approderà suunperla sua. Il servizio di streamingha infatti confermato che nella squadra di, dopo 15 stagioni di successo,un ...

